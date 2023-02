Banca Macerata, utili raddoppiati nel 2022

Risultati in crescita per Banca Macerata che chiude il 2022 con un rilevante risultato economico: un utile lordo (di 7,5 milioni) e un utile netto (di 5,1 milioni) pari a circa il doppio rispetto al precedente esercizio. Il consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di bilancio che sarà poi sottoposto alla valutazione dell’assemblea dei soci ad aprile. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente, Ferdinando Cavallini (nella foto), perché "le positive risultanze del 2022 confermano la solidità, la stabilità, la capacità di fare reddito e la crescente fiducia che clienti e azionisti ripongono in Banca Macerata la quale, sempre più, può porsi come punto di riferimento per la comunità locale. Tanto più importante è il risultato conseguito, in quanto il 2022 è stato l’anno in cui è stato portato felicemente a termine un aumento di capitale misto che ha portato il capitale sociale a 45 milioni". Le masse amministrate hanno superato la soglia del miliardo di euro, gli impieghi verso la clientela sono cresciuti del 6,5% e la raccolta diretta ha segnato un importante incremento del 9,4%. "Anche la qualità del credito è migliorata, con indici netti e lordi delle partite deteriorate attestatesi al 2,5% e al 4,4% – aggiunge il direttore generale, Toni Guardiani –, risultati migliori della media delle banche di piccole e medie dimensioni. Quindi, continua il trend di miglioramento della parte strutturale della gestione". L’istituto di credito, inoltre, è pronto ad aprire da lunedì le porte della nuova sede in contrada Acquavive per dipendenti e clienti. L’inaugurazione ufficiale è ancora in fase di definizione e dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, quando tutti i lavori, anche nell’area esterna, saranno definitivamente completati.