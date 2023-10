Bancarelle in centro storico, torna l’appuntamento domenicale con "Il barattolo"

Nuovo appuntamento domenica con "Il barattolo", il mercatino all’artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici che si svolge come tradizione nelle piazze e sotto i loggiati del centro storico. Oltre a tanti oggetti d’epoca e prodotti della tradizione del territorio, in questa edizione autunnale torna la lettura dei tarocchi dal vivo in piazza Cesare Battisti. Nel mercato, inoltre, si possono trovare tanti oggetti fatti a mano, gioielli unici in pietre dure, argento e metalli, accessori handmade e rarità di ogni genere, frutto della manualità delle artigiane creative. Il mercato rimarrà aperto dalle 9 alle 20.