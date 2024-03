Banchetto del Carroccio per ascoltare i cittadini

Il Carroccio in piazza a Montecosaro, un banchetto per tesseramenti e per raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini: riparte la Lega Salvini di Montecosaro. Erano presenti, l’altro ieri, al primo banchetto il vice presidente provinciale della Lega, Giorgio Pollastrelli, la dirigente provinciale Fabiola Polverini, il consigliere comunale leghista di Montecosaro, Gianluca Marsili. Saranno proprio i consiglieri comunali locali, sotto la guida del coordinatore provinciale del Carroccio, Luca Buldorini, a raccogliere le adesioni per il tesseramento. "Oggi riportare la Lega in piazza è importante per dare risposte ai cittadini chiare e trasparenti – ha detto Gianluca Marsili -. La Lega è un partito pragmatico che guarda alle cose concrete da fare per i cittadini senza schemi e geometrie politiche ideologiche, ma proiettata verso la veloce e pratica soluzione dei problemi che affliggono i cittadini". "Giovedì prossimo ancora un altro banchetto fino alle elezioni europee perché la sfida in paese sarà fino all’ultimo voto per vincere ed eleggere un leghista a Bruxelles: è li che si giocano le partite più importanti. I marchigiani devono votare un marchigiano che li rappresenti veramente, che rappresenti i nostri borghi, le nostre comunità, le nostre attività artigianali, il nostro lavoro, la nostra terra" ha concluso Pollastrelli.