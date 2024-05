Bandi per l’assistenza ai disabili. Capponi: "Polemiche strumentali"

Centri estivi per bambini con disabilità, l’assessore Barbara Capponi replica a Dipende da Noi.

"Apprendo delle polemiche della consigliera Giorgini sui bandi per le ore estive per bambini e ragazzi con disabilità – ha detto Capponi –. Strumentalmente omette tutti i valori aggiunti che i due bandi portano con sé, come l’uscita in anticipo, le alternative al mare e il budget oggettivamente aumentato. Il budget delle ore di assistenza nei centri estivi è aumentato da 45 a 60 da organizzare secondo le scelte delle famiglie, comprendendo anche giugno come opzione settimanale. Il budget complessivo potrà essere ripartito a scelta tra le varie settimane di centro estivo. Le famiglie potranno scegliere tra diverse tipologie di attività, al mare, al centro Kalimera e al centro ippico. Riguardo al servizio personalizzato domiciliare o in altri luoghi, l’intervento è stato attivato in epoca Covid con fondi legati alla pandemia e prosegue oggi con le sole forze di bilancio, che coprono moltissime necessità. È necessaria una conoscenza approfondita dell’argomento prima di parlare di “assistenza educativa necessaria al pari di quanto avviene nell’anno scolastico“: durante l’anno, infatti, ciascun bambino ha un monte ore differente, assegnato in base a richieste specialistiche sanitarie, da un numero esiguo a settimana a un numero più cospicuo e che comunque non garantisce la totale copertura delle ore di frequenza scolastica. L’obiettivo è sostenere l’autonomia e la socializzazione, e non coprire in un’ottica assistenzialistica un numero non ben definito di ore. È su questo criterio che anche negli anni precedenti è stato assegnato il monte ore estivo. Per questo anno è stato previsto un monte massimo di 70 ore, sulla base delle assegnazioni dell’anno precedente. Evidenzio che gli interventi sopra indicati si aggiungono al servizio di assistenza domiciliare erogato annualmente e senza interruzione durante il periodo estivo, tramite il servizio sociale, e attivato sulla base di una valutazione e di un piano assistenziale elaborato con l’equipe sanitaria che ha in carico la persona e prevede la compartecipazione Isee. Solo nel 2024 sono già state assegnate 5.022 ore a utenti che ne avevano necessità. È un servizio completamente differente dalla possibilità di godere a domicilio o in centri estivi non convenzionati le ore, ulteriore possibilità estiva gratuita prevista nei bandi. Infine, Civitanova è tra i pochi Comuni che interviene con l’assistenza anche d’estate".

Chiara Marinelli