Bartolini, aperture straordinarie per la mostra

Aperture straordinarie sotto le feste di Natale per visitare Palazzo Buonaccorsi e la mostra dedicata a Luigi Bartolini. "Continuano le iniziative per valorizzare e far conoscere a sempre più persone il ricco patrimonio della nostra rete museale - spiega l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Un insieme di proposte che vanno incontro alle esigenze dei visitatori, vero centro di attenzione in ogni scelta e azione che programmiamo. L’invito a tutti i cittadini a farsi portavoce delle tante iniziative messe in campo per una reale crescita della comunità che parte anche dalla consapevolezza della ricchezza del proprio patrimonio culturale". Prevista l’apertura prolungata di Palazzo Buonaccorsi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, nei giorni 2, 3 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 dicembre e 6 e 7 gennaio, mentre un’apertura straordinaria è programmata per il primo gennaio, dalle 15 alle 18.30 (lunedì 25 gennaio e gli altri lunedì chiuso). Domani, inoltre, dalle 16 si terrà "Bartolini, un mondo di colori", un’attività dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, per scoprire le opere di Luigi Bartolini visitando la mostra di Palazzo Buonaccorsi e sprigionando la fantasia con attività in laboratorio. Quota di partecipazione a ciascun appuntamento: 5 euro a bambino. Sabato 2 dicembre, invece, sempre alle 16, visita guidata argento - si tratta di una speciale visita guidata dalla conduzione rilassata e aperta al dialogo dedicata al pubblico over 65 - della mostra "Luigi Bartolini. Attraverso il colore". La visita guidata è compresa nel costo del biglietto di ingresso al museo.