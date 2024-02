Bartolini portò Monte San Giusto nel mondo Monte San Giusto celebra il bicentenario della nascita del baritono verdiano Ottavio Bartolini. Una commissione lavorerà per organizzare un programma ufficiale in onore dell'artista, che ha avuto successo nei teatri di tutto il mondo. Bartolini è stato noto per le sue interpretazioni delle opere di Verdi, tra cui Rigoletto e Il Trovatore. Dopo il ritiro dalle scene, ha aperto una scuola di canto a Roma.