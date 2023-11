Bartolomei e Foresi, duo talentuoso

"Giovani organisti" è il titolo del pomeriggio musicale della tappa tolentinate della 18ª edizione di "Terra di Organi antichi", in scena domani alle 18.30 nella chiesa del Sacro Cuore (detta dei sacconi). Protagonisti Tommaso Foresi, 17 anni, artista tolentinate vincitore di concorsi nazionali e internazionali e del Premio Mogol, e il talentuoso belfortese Massimiliano Bartolomei (nella foto), 13 anni, che presenterà anche una sua composizione. Direttore artistico del festival, il maestro Maurizio Maffezzoli. Il concerto propone brani di musica barocca e una piccola messa per coro a quattro voci e organo scritta da Foresi. La confraternita del Sacro Cuore e il parroco don Ariel Valentin Veloz Mendez ringraziano il maestro Maffezzoli "per la squisita collaborazione che valorizza la bella chiesa e l’organo, restaurato di recente".