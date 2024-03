Basket in carrozzina. I vicecampioni d’Italia incontrano gli studenti I vicecampioni d’Italia della Santo Stefano Kos Group hanno promosso l'inclusione sociale e la promozione sportiva tra giovanissimi a Potenza Picena, incontrando alunni e insegnanti per parlare del basket in carrozzina come strumento di valorizzazione personale e di buone relazioni interpersonali.