"Basta click day per assegnare fondi alle aziende"

"Basta con i click day per assegnare i fondi alle imprese". Il presidente Cna Macerata, Maurizio Tritarelli (foto), esprime ferma opposizione all’utilizzo di questo sistema, "che non tiene conto della qualità dei progetti. Le imprese, con i nostri consulenti, investono tempo e lavoro per preparare con cura le domande, ma spesso vedono sfumare ogni possibilità di accesso al finanziamento nei pochi secondi in cui vengono esaurite le risorse disponibili. Così vince chi arriva prima, magari perché ha la connessione internet più veloce". Recente il caso del click day per assegnare i soldi del Fondo di sostegno alla gastronomia e all’agroalimentare, aperto il primo marzo. "Molte imprese hanno avuto difficoltà nel presentare la domanda a causa del blocco della piattaforma di Invitalia, altre non sanno se il loro progetto è stato acquisito o meno. Questa modalità non è più tollerabile, i funzionari devono valutare le domande con criteri chiari e oggettivi". Qualche giorno fa, la procura europea ha reso noti i risultati delle indagini avviate sui finanziamenti legati al NextGenerationEU: ben 179 le inchieste in Italia su un totale di 206. L’Italia è quindi in cima alla lista per danni finanziari al bilancio dell’Unione, con 7,38 miliardi di euro stimati a seguito di varie malversazioni. Il presidente Tritarelli evidenzia la necessità di una revisione urgente dei meccanismi di assegnazione dei fondi e di una maggiore trasparenza: "Le piccole imprese si vedono sottrarre risorse fondamentali. Proponiamo valutazioni qualitative dei singoli progetti, premialità per le Pmi e suddivisione delle risorse in bandi più piccoli, meno appetibili per la criminalità organizzata".