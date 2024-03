"Basta con le armi a Gaza"

Ci sarà stamattina, dalle 11 alle 12, un sit-in in piazza Brancondi a Porto Recanati voluto dai volontari di Saturday for Palestine – Spiragli di Speranza. "È trascorsa quasi una settimana dall’approvazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che chiede il cessate il fuoco immediato per il mese del Ramadan – scrive in una nota Saturday for Palestine -, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi e la garanzia di accesso umanitario per far fronte alle esigenze mediche e l’assistenza. Quello che si vede sul terreno pero è l’esatto opposto di quello che chiede la risoluzione: continuano i raid sulle strutture sanitarie e il blocco dei rifornimenti. Facciamo sentire la nostra voce contro questo orrore, contro ogni guerra e il riamo". Sempre oggi, alla stessa ora, verrà organizzato anche un banchetto in piazza Leopardi, a Recanati.