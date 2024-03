Battaglia di Lepanto e ruolo della Marca

Conversazione con la storica Silvia Gaetani sulla terza edizione del libro “La Marca nella geopolitica del XVI secolo fino alla battaglia di Lepanto”. L’appuntamento è oggi, ore 17, alla biblioteca comunale di Caldarola, per conoscere il contributo della gente della Marca all’epocale battaglia navale. Il libro racconta una storia avvincente sotto l’aspetto geopolitico e con una visione che tiene conto del suo aspetto “glocale”. Nell’incontro “Sprecai il mio tempo costruendo castelli in aria” sarà possibile seguirne i protagonisti grandi e piccoli, con le masse di soldati in movimento, ma anche immergersi nel lavoro diplomatico svolto dietro le quinte. Il teatro di questa narrazione sarà il Mediterraneo, centro del mondo fino ad allora conosciuto, scenario della vita e arena della battaglia di Lepanto. La Marca risulterà pienamente inserita in questo importante snodo storico. Dato il numero limitato di posti, è gradita la prenotazione al numero 3334526771.