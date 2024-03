Battuto il Camerano. La Stese conquista la Coppa Marche

Camerano

0

Stese

2

CAMERANO: Pinci, Vecchietti, Rogas (Coacci), Cancellieri Giovanni, Gagliardi (Pierdominici), Morbidoni, Cellottini (De Vita), Fioranelli (Coppari), Andreucci, Trozzi, Leggieri. A disp. Corneli, Scatassa, Taghouti, Bilò, Rusticali. All. Tombesi.

STESE: Berardini, Cudini, Rosini (Scoccia), Barbaresi, Ulivello, Bojan, Bastianelli (Ciampechini), Malloni (Alessandrini), Amaolo (Cancellieri), Del Coco (Principi), Atragene. A disp. Zampini, Tentella, Cipriani, Pennesi. All. Paoloni.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 9’ st rig. Atragene, 40’ st Barbaresi.

La Stese vince la Coppa Marche di Terza categoria, battendo davanti ad un pubblico enorme, un bel Camerano. Gara equilibrata nella quale hanno finito per prevalere i maceratesi grazie alla loro maggiore esperienza. Dopo un primo tempo nel quale le squadre hanno combattuto a centrocampo, la gara si è sbloccata nella ripresa. La Stese passa in vantaggio al 9’ con Atragene che trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo che ha lasciato più di un dubbio agli avversari. A cavallo della mezzora il Camerano ha la possibilità di pareggiare: prima con Trozzi lanciato in contropiede e fermato con un fallo al limite dell’area dal portiere Berardini (anche qui qualche dubbio), quindi con un rigore per un fallo in area su Andreucci. Coppari dal dischetto calcia alto per la disperazione dei tifosi cameranesi. Nel finale con il Camerano proiettato avanti alla ricerca del pareggio, la Stese chiude definitivamente l’incontro con la rete di Barbaresi. La Stese può così alzare la Coppa per la gioia incontenibile dei propri sostenitori..