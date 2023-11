Bcc, bonus cicogna per i nuovi nati

La banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano premia i nuovi nati, figli adottati o dati in affido dei soci dell’istituto di credito (periodo primo dicembre 2022-30 novembre 2023). A disposizione per loro un bonus del valore di 300 euro la cui domanda scade il 10 dicembre. Il modulo per la richiesta può essere scaricato dal sito recanati.bcc.it nella pagina dedicata, o richiesto in filiale e inviato via e-mail a eventi@recanati.bcc.it, unitamente a copia del certificato di nascita o della documentazione inerente l’adozione o affidamento. La cerimonia di premiazione del "bonus Cicogna Bcc" si svolgerà sabato 16 dicembre all’atrio comunale durante l’evento enogastronomico "BCinCin Recanati", organizzato dalla banca. Oltre ad essere un piccolo benvenuto, "il bonus – sottolinea il presidente della Bcc, Sandrino Bertini – è anche il primo mattoncino di un percorso che veda la banca al fianco del cammino di crescita culturale e professionale di ogni giovane, contribuendo a realizzare inoltre il principio statutario di miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci in un’ottica di coesione sociale, crescita responsabile e sostenibile del territorio".