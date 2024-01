Befane per tutti i gusti

Ultimi appuntamenti natalizi, questo weekend, a Tolentino. Domani, ci sarà il tradizionale arrivo della Befana, a cura dell’associazione "I Ponti del Diavolo" con il Consiglio di Contrada Ributino, Ancaiano, Calcavenaccio, Parruccia. Alle 16, la partenza al Ponte del Diavolo del corteo delle Befane per il raduno in piazza della Libertà, dopo una breve tappa alla casa di riposo per salutare gli anziani, nonché al CentroArancia, struttura residenziale per diversamente abili. Le Befane che vorranno partecipare potranno ritrovarsi al Ponte del Diavolo, alle 15.30. Il corteo sarà allietato dal canto della Pasquella con il gruppo "Cantastorie" di Treia. Di Befane ce ne saranno per tutti i gusti, tra cui l’equilibrista che scenderà dalla Torre degli Orologi, con l’ausilio dei vigili del fuoco, per distribuire dolciumi ai più piccoli. E’ poi prevista la partecipazione del mago Cristian e, al termine, i bambini eleggeranno la Miss Befana 2024.

Invece, alle 21.15, ecco al teatro Spirito Santo "Gran Varietà della Befana", uno spettacolo con artisti tolentinati in favore dell’associazione ProssimaMente, organizzato da Pro Loco Tct e Compagnia Li Spiritusi con il patrocinio del Comune. Domenica alle 18, nel Politeama, Giampaolo Morelli presenterà lo spettacolo "Scomode verità e 3 storie vere". Sempre alle 18, ma nel teatro Vaccaj, concerto dell’orchestra di fiati "Giuseppe Verdi" diretto dal maestro Giorgio Caselli e ideato dall’associazione musicale "N. Gabrielli". E in via Parisani, la Casa della Befana rimarrà aperta domani e domenica.