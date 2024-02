Bella musica e gli Operapop per “DreamExperience“

Note d’amore al Rossini per la serata di San Valentino: un concerto a lume di candela che celebra l’amore. DreamExperiencearriva domani, dalle 21,30, con Note d’Amore, lo speciale San Valentino per la festa degli innamorati. Lo spettacolo, in collaborazione con Isolani Spettacoli, è inserito nel cartellone invernale promosso dall’Azienda dei Teatri e dal Comune di Civitanova. Molto più di un concerto: un momento magico, con la grande musica a lume di candele in grado di creare un’atmosfera unica e suggestiva. I musicisti presenteranno un repertorio dedicato non solo alle coppie, ma una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme. Tanti i brani: da Franco Battiato a Lucio Dalla, da De André a Ed Sheeran. Sul palco Samuele Giacomozzi al pianoforte, Daniele Cococcioni alla fisarmonica, Tiziana Marilungo alla voce e infine Francesco Paoletti alla voce narrante. Ospiti speciali per la serata gli Operapop (Francesca Carli, soprano ed Enrico Giovagnoli, tenore).