Belletti sul piano delle antenne: "È frutto di un lavoro attento"

"La scelta delle aree sulle quali sarà possibile installare le antenne telefoniche è frutto di una sensibilità progettuale, espressa dall’ufficio urbanistica, per cercare di eliminare il più possibile quelle ipotetiche localizzazioni che richiedono una maggiore attenzione sociale e ambientale". L’assessore Roberta Belletti (urbanistica) interviene per replicare al consigliere dell’opposizione Francesco Micucci, capogruppo del Pd, che aveva sollevato dei dubbi sull’esclusione, dai terreni soggetti a nuove installazioni, delle aree pubbliche a ridosso della lottizzazione Cristallo, sotto il comparto di Villa Conti, particolare emerso durante la discussone del pianto antenne in sede di commissione urbanistica. "Attraverso l’approvazione, avvenuta nel febbraio del 2020, di una variante – spiega Belletti – è stata conformata, urbanisticamente, la destinazione di questa area a parco urbano e nelle vicinanze si trova il centro sportivo gestito da un’associazione che si occupa della crescita sportiva di persone diversamente abili e da anni è punto di riferimento di tantissime famiglie civitanovesi".

E rintuzza: "al di là delle insinuazioni più o meno palesi che Micucci ha voluto, furbescamente, dare in pasto ai cittadini, l’area è stata esclusa per fare un piacere alla città, a chi fruisce del parco e del centro sportivo. Il piano antenne, che Micucci quando era al Governo si è ben guardato di redigere, è necessario per regolamentare l’installazione delle antenne". "Abbiamo cercato - conclude - in un percorso tutt’altro che facile, di raggiungere un compromesso tra le richieste dei gestori delle compagnie telefoniche e la pianificazione urbanistica, passata, presente e futura, di questa amministrazione. Questo piano rispecchia la sensibilità di tenere le antenne lontane dai siti più sensibili".

l. c.