Bene il mercatino francese: "A giugno altre bancarelle in arrivo da Forte dei Marmi"

Dopo il successo dei mercatini francesi lo scorso week end, l’associazione commercianti del centro storico tornerà ad animare Macerata domenica 16 giugno con gli ambulanti di Forte dei Marmi, celebre località toscana. "Avremo per quella data un’ampia pubblicità, da Foligno a Civitanova – dice il presidente dell’associazione Giuseppe Romano –, stiamo già preparando grandi manifesti. Avremo il supporto anche di radio Subasio". Rispetto alla grande festa con usanze e gusti francesi che ha reso vivace il centro storico nei giorni scorsi, Romano racconta: "I mercatini francesi hanno rappresentato un’esperienza indimenticabile per la città di Macerata, unendo le persone attraverso la condivisione di gusti, odori e gioia di vivere. Grazie a eventi così vibranti e inclusivi, Macerata continua a dimostrare il suo spirito dinamico e la sua capacità di creare momenti di gioia e connessione per tutti i suoi abitanti e i suoi visitatori. L’evento non è stato solo un’occasione per fare acquisti, ma anche per immergersi nella cultura e nella tradizione francese. I visitatori hanno avuto l’opportunità di interagire con gli espositori, scoprendo storie affascinanti dietro ogni prodotto e apprezzando l’artigianato e la passione che ne sono alla base".

"L’atmosfera festosa – dicono i commercianti del centro storico – ha visto una folla entusiasta riversarsi nelle piazze principali come piazza della Libertà e piazza Cesare Battisti, creando un’energia contagiosa. La musica ha accompagnato la passeggiata dei visitatori, mentre gli espositori offrivano una vasta selezione di prodotti francesi autentici".

Lorenzo Fava