Benzina lanciata sulla porta. Incendio nella casa vacanze

Benzina sulla porta di ingresso di una struttura ricettiva, allarme nella notte a Santa Maria Apparente. Qualcuno ha cercato di dare alle fiamme un appartamento al piano terra che fa parte di un complesso di case vacanze, in via Di Vittorio, nella zona del Torrione, poco distante dalla zona industriale A. Sull’episodio, avvenuto l’altra notte, sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia, che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e hanno acquisito alcune testimonianze. Potrebbero essere utili all’identificazione dell’autore dell’episodio doloso. All’interno dell’appartamento soggiornavano in questi giorni due persone, un uomo e una donna, più o meno trentenni, già noti alle forze dell’ordine. "Erano circa le 23 quando mi sono accorta delle fiamme fuori – ha raccontato la proprietaria dell’appartamento, che vive al piano superiore della villetta che dà sulla strada e che è subito scesa coi familiari per cercare di spegnere le fiamme –. Qualcuno aveva gettato della benzina sul portone di un ingresso di un appartamento, dove alloggiano due inquilini. Quando ho visto le fiamme ho chiamato la polizia, poi sono arrivati anche i vigili del fuoco. È andato bruciato il prato sintetico davanti all’appartamento e le fiamme e il fumo hanno annerito i muri: questi i danni provocati dall’episodio". Nei paraggi è stata vista una macchina, che subito dopo l’episodio è ripartita a tutta velocità. Pochi istanti prima qualcuno aveva gettato una tanica di benzina sulla porta dell’appartamento e sul piccolo giardino. L’ipotesi è che il gesto intimidatorio sia collegato alla presenza dei due inquilini nell’appartamento: soggiornavano lì da qualche giorno e l’altra sera, poco prima dell’incendio, si trovavano all’interno della casa presa in affitto. Le indagini per fare luce sulla vicenda sono in corso. Fortunatamente le fiamme non hanno provocato altri danni.