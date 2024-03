Betoniera finisce fuori strada, illeso il conducente

Una betoniera è finita fuori strada e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimetterla in carreggiata. È successo ieri intorno a mezzogiorno ad Appignano.

Facendo retromarcia, il conducente era finito in un fosso di fianco alla strada e il mezzo pesante si era sbilanciato.

Con l’autogrù, la squadra dei vigili del fuoco di Macerata ha recuperato la betoniera, rialzandola e rimettendola in sesto, e ha provveduto anche a rimettere in sicurezza l’area interessata. Per fortuna l’autista non ha riportato conseguenze per l’incidente.

Dal primo pomeriggio di ieri poi i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare una ventina di interventi, soprattutto nella zona di Camerino ma anche a Macerata, per via di alberi e rami pericolanti a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la provincia.

A Camerino, in particolare, un pino si è adagiato su un’abitazione, ma non ci sono stati danni. Per fortuna non si segnalano altri interventi di rilievo su questo fronte.