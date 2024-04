Biblioteca dell’Abbazia, donazione di libri dalla casa editrice Eum

La casa editrice Eum dell’Università di Macerata ha donato alcuni volumi alla biblioteca dell’Abbazia Sant’Urbano di Apiro. "Siamo felici di contribuire a questa iniziativa – ha commentato la presidente Simona Antolini – che fa parte di un più ampio progetto di rilancio delle nostre aree interne". La biblioteca si trova in una vecchia scuola rurale recuperata attraverso un lavoro di restauro. Come ha spiegato Alessandro Palombi, tra i referenti del progetto, la Valle di San Clemente e il complesso dell’Abbazia sono diventati "simbolo di una smart land operosa, accogliente, giovane e intelligente", grazie all’azione congiunta del Comune di Apiro e dell’Impresa Loccioni. In questo contesto si inserisce il progetto "Biblioteca", seguito anche da una giovane laureata Unimc, Sara Barboni, per una biblioteca gratuita e aperta al pubblico.