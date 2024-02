"Big di Sanremo più belli grazie a noi"

È partito da zero e in questi giorni è approdato al Festival di Sanremo per dare supporto tecnico alla manifestazione. È Gianluca Cappabianca, giovane imprenditore originario di San Severino. La sua azienda, la Biotechno, è nata "dopo anni di studio nel settore del commercio, marketing e sviluppo - racconta -. Così mi sono specializzato nella crescita e nello sviluppo del settore dell’estetica. Confrontandomi con le professioniste del comparto, in particolare estetiste e parrucchiere, ho avuto l’idea di sviluppare un metodo per far loro ottenere nuovi clienti e per ottimizzare l’uso delle tecnologie estetiche. Mi sono poi avvalso di aziende che realizzano prodotti in Italia ed è nato il brand Epilux. Con gli anni ho incrementato il ’parco macchine’ della mia azienda con strumentazione per il trattamento di rughe, per la pressoterapie e altro". Un altro ramo dell’azienda Biotechno è quello che si occupa di formazione: "Ho creato un’accademy per la formazione delle professionisti del settore in cui insegniamo tecniche per far crescere la loro attività. È stato un processo non facile perché il mercato italiano è in generale molto scettico. Ho dovuto dimostrare con i fatti, con i risultati di ciascuna attività che abbiamo seguito, che il metodo che propongo è efficace". Quello dell’estetica, d’altro canto, è un mondo per lo più al femminile e Cappabianca non ha dubbi: "Le donne sono sempre un passo avanti, hanno una mentalità molto più dinamica e aperta ai cambiamenti rispetto all’uomo. Ho visto moltissime donne imprenditrici prendere decisioni in minor tempo rispetto agli uomini. Ci vuole empatia per lavorare con loro, dimostrare che non le prendi in giro". È in questi giorni la soddisfazione di lavorare a Sanremo, al Grand Hotel des Anglais, dove alloggiano diverse celebrità: "È un’esperienza bellissima. Da casa vediamo solo quello che ci mostra la Tv, ma dietro c’è un lavoro straordinario, dai truccatori come le nostre beauty-specialis Gessica Vitale, Pamela Giacomini e Elisa Del Brutto, agli acconciatori, come il nostro Gianluca Ferroni, alle troupe e maestranze. È un’emozione pazzesca e un’esperienza unica".