Bilanci pubblici: assemblea di ’Civitasvolta’

‘Falso ideologico e materiale nei bilanci pubblici?’ è il tema che l’associazione ’Civitasvolta’ ha scelto per aprire la Rassegna 2024 sull’Osservatorio dei conti pubblici e sulla trasparenza e comunicazione, e con cui organizzerà domenica, dalle ore 18, un incontro pubblico con la partecipazione di Dimitri Papiri (Kleos) e dell’avvocato Roberto Gaetani. L’appuntamento, aperto al pubblico, è nella sala Cecchetti della biblioteca comunale Zavatti. Si parlerà della situazione amministrativa, urbanistica e sociale a Civitanova. All’iniziativa sono stati invitati tutti i consiglieri comunali, i componenti della giunta, i dirigenti e perfino il presidente regionale. Non è la prima volta che ’Civitasvolta’ affronta, in sede pubblica e sempre insieme alle tabelle e agli studi di Papiri, l’esame dei conti comunali e quest’anno lo si potrà fare con in mano i numeri del bilancio preventivo del 2024 approvato dall’amministrazione a fine dicembre. "Lo scopo di questi incontri - spiega l’associazione - rientra nel nostro statuto occupandoci dell’ambiente fisico, naturale e antropico come casa comune".