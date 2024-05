Bilancio comunale mercoledi in Consiglio

Il bilancio comunale della gestione del 2023 approderà in Consiglio comunale mercoledì. È stato convocato alle 19 per l’approvazione del conto consuntivo, ma all’ordine del giorno della seduta ci sono anche una discussione sulla guerra in Palestina, la ratifica di delibere relative a variazioni effettuate al bilancio 2024, la cessione di una porzione di via Nelson Mandela per la realizzazione di impianti lungo la linea ferroviaria Civitanova-Albacina in relazione ad accordi con Rete Ferroviaria Italiana, infine la realizzazione della nuova cabina dell’Enel nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area del Varco sul mare con l’approvazione di uno schema di contratto preliminare per costituire una servitù di passaggio dell’elettrodotto a favore dell’Enel.