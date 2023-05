Bilancio in ritardo, Morresi: "Dopo metà giugno ci sarà l’approvazione"

Bilancio non approvato dal Comune, il prefetto di Macerata si è già mosso e il 23 maggio ha chiesto informazioni alla giunta Ciarapica che lo porterà in consiglio non prima della seconda metà di giugno. Lo fa sapere l’assessore al Bilancio, Claudio Morresi, dopo l’esposto inoltrato in prefettura dai gruppi di opposizione per chiedere, come prevede la legge, che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo venga avviata, come estrema sanzione, la procedura di scioglimento del consiglio comunale. "Una procedura – spiega Morresi – preceduta dall’assegnazione di un congruo termine da parte del prefetto, il quale già si è mosso e il 23 maggio ha chiesto notizie in merito allo stato dell’iter di approvazione del rendiconto. Il sindaco ha comunicato che entro la prossima settimana il documento verrà adottato in giunta e verrà poi messo a disposizione dell’organo di revisione e dei consiglieri e che entro la seconda metà del mese di giugno ci sarà l’approvazione. Questo ritardo nell’adozione del rendiconto si è già verificato anche durante le precedenti amministrazioni ed è dovuto, in questo particolare momento, alla complessa gestione dei fondi del Pnrr che comportano un aggravio e un rallentamento delle varie procedure amministrative. E sono molti i comuni che si trovano nella medesima situazione".

l. c.