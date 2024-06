Binanti: "Renna assicura maggiori controlli". Miliozzi: "Qui è il Bronx"

L’episodio di domenica da un lato ha provocato preoccupazione nei cittadini, dall’altro ha acceso la polemica sulla sicurezza in città.

"Le forrze dell’ordine sono intervenute immediatamente – ha commentato l’avvocato Alberto Binanti (foto), coordinatore di quartiere –. L’assessore Renna mi ha assicurato che chiederà di intensificare i controlli nella zona con finalità preventive, perché cominciano a essere diversi gli episodi di questo tipo. Sono tempi difficili, anche in una città come Macerata purtroppo si rischia di incorrere in queste vicende. Spesso è difficile prevenire soprattutto quando il movente è personale, per futili motivi. Fortunatamente in quella via non c’è un grande transito a quell’ora, al contrario degli episodi ai giardini o in via Roma". "Quanto successo è molto grave – tuona il consigliere di minoranza David Miliozzi –. Si parla tanto di sicurezza, invece i fatti dicono il contrario: chi vive qui si trova terrorizzato a casa sua. Sta diventando un Bronx. Meno chiacchiere e più fatti, bisogna investire in modo serio sulla sicurezza, rendere gli spazi più fruibili, ci sono tutti questi palazzi abbandonati da anni in piazza Pizzarello. L’urbanista Michele Piergiacomi dice di farci una piazza, creare luoghi di aggregazione, le telecamere a che servono? A riprendere quelli che si prendono a bottigliate? Se continuano questi fatti, torniamo alla storia di Traini".