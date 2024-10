"Bisogna dare di più ai giovani"

È partito da zero e ora ha un’azienda con 17 unità, la T.E.C. a Caldarola, specializzata nell’installazione di impianti antincendio, fotovoltaici, domotici, elettrici, videosorveglianza, automazioni, antifurto. Luca Pelacani per una ventina d’anni è stato contemporaneamente vigile del fuoco (discontinuo) ed elettricista. "Sono attento all’aspetto umano, alla meritocrazia – afferma –, per me viene prima la persona. Se un giovane apprendista merita di più dello stipendio previsto dallo Stato, bisogna dargli di più. È anche un modo per motivarlo, a beneficio di tutta l’azienda. È importante dire "grazie", "bravo", riconoscerne il valore".