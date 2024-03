Bloccata in ascensore, paura per una ragazza

Mattinata di paura, ieri, per una ragazza rimasta bloccata per oltre mezz’ora in ascensore in un palazzo di via Garibaldi. L’allarme è scattato attorno alle 10.30, quando un inquilino ha sentito le richieste d’aiuto della giovane. L’ascensore era bloccato all’altezza del primo piano e non c’è stato modo di aprire le porte. Sono così arrivati i vigili del fuoco, che hanno avuto il loro bel daffare per liberare la ragazza. Sul posto il 118, ma per fortuna la giovane se l’è cavata solo con un bello spavento.