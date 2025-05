Bomba d’acqua, esplode la fogna. Era stata appena sistemata

Una violentissima pioggia si è abbattuta ieri pomeriggio su San Severino e la fogna di fronte a piazzale Antonio Gramsci non ha retto. Allagate le cantine del palazzo che ospita anche la sede di Fratelli d’Italia.

Una pioggia fortissima ha causato, ieri, la rottura della fogna di fronte al piazzale che si trova all’incrocio tra via Eustachio e viale Bigioli. Tutta l’area in questi giorni è stata interessata da un cantiere per l’esecuzione di urgenti lavori di scavo e manutenzione straordinaria alle condotte fognarie, che si trovano sotto all’incrocio. L’intervento, a cura dell’azienda municipalizzata Assem, si è reso necessario in seguito a una rottura che ha causato allagamenti in un crocevia fondamentale per il centro storico.

"Da quanto ho avuto modo di sapere – racconta la consigliera di Fdi Tiziana Gazzellini – i lavori erano terminati, ma la pioggia violenta che si è riversata sul territorio ha letteralmente aperto una voragine all’incrocio. Purtroppo è stata una cosa mai vista, io mi trovavo in auto in quel momento e sono stata costretta a fermarmi perché non si riusciva a vedere nulla".

La cantina sottostante alla sede è stata allagata da oltre un metro d’acqua, "ma per fortuna alla nostra sede non ci sono stati danni". La fogna non è riuscita a raccogliere l’enorme quantità di acqua che, di conseguenza, è defluito come un fiume in piena lungo viale Bigioli. Ora si dovrà capire meglio anche come sia stato fatto il lavoro sulla condutura.

Gaia Gennaretti