Bonelli: "Cbf Balducci in continua crescita"

"Dobbiamo fare i punti sapendo che le toscane verranno da noi per muovere la classifica". È quanto dice Asia Bonelli, palleggiatrice della Cbf Balducci, per la gara di domenica quando a Macerata sarà di scena la Zuma Castelfranco Pisa, penultima nell’A2 di volley femminile. Le maceratesi sono quarte con 15 punti, tre lunghezze sopra ci sono Brescia e San Giovanni in Marignano che si affronteranno domenica. "In questi giorni – aggiunge la giocatrice – stiamo lavorando per perfezionare il gioco, per essere sempre più continue e non perdere la lucidità durante la gara, vedo una Cbf Balducci che sta crescendo di gara in gara. Ora pensiamo al match di domenica, a farci trovare pronte senza sottovalutare nessuno perché dobbiamo fare punti". La squadra di coach Lionetti deve risalire la corrente. "Noi pensiamo a fare bene di volta in volta, perché ogni partita è un discorso a sé. Ora non fa bene guardare la classifica, ma occorre fare punti". I ko con San Giovanni in Marignano e Messina sono state due sberle. "E hanno anche fatto male. Sono state due gare toste, sapevamo di affrontare formazioni ben costruite, ma le sconfitte fanno male pur avendoci indicato gli errori e quindi dove allenarci e cosa curare. Abbiamo lavorato sodo per capire la ragione per cui in quelle occasioni ci siamo espresse a tratti".

E poi c’è stata la vittoria su Brescia. "Importantissima dopo due sconfitte. Era fondamentale risollevare il morale e capire che possiamo stare tra le squadre più forti. Siamo state brave a reagire con una bella prova". Per Bonelli è il secondo anno alla Cbf Balducci, anche se quest’anno sono arrivate diverse novità. "All’inizio – dice – sono da trovare i meccanismi giusti con le compagne perché la squadra è stata rinnovata e non è mai facile trovare subito il giusto feeling con le nuove. Ora mi sento meglio, abbiamo un buon sistema di gioco". La vittoria di domenica scorsa a Imola ha permesso alla Cbf Balducci di avere la certezza, a due turni dal termine del girone di andata della Regular Season, di essere tra le prime quattro squadre al giro di boa. Ciò significa partecipare alla Coppa Italia di A2: le prime quattro di ciascun girone disputeranno la gara secca dei quarti in programma mercoledì 18 dicembre. Sono certe di partecipare pure Messina, San Giovanni in Marignano e Brescia nel girone delle arancionere, nell’altro raggruppamento solo Trento ha per ora raggiunto la qualificazione matematica.