Borse di studio a Montecosaro: premio all’impegno costante di sei bravi alunni

Consegnate agli alunni delle medie Padre Matteo Ricci le borse di studio donate dall’associazione ‘Gli amici di Andrea’, in un’iniziativa indetta con la collaborazione del Comune e dello stesso istituto scolastico. Sabato mattina, nell’area dell’Orto dei Frati del palazzo Comunale, il sindaco Reano Malaisi con il vice Lorella Cardinali, il presidente dell’associazione Simone Baiocco con la presidentessa onoraria Antonella Seghetta e la coordinatrice scolastica Katia Capriotti hanno provveduto a consegnare i premi agli alunni più meritevoli: si tratta di Matteo Corradini, Elena Guerrieri, Helena Fares, Rebecca Gaetani, Isabella D’Alterio e Giorgia Corradini. Le borse, sei in totale e da un valore variabile dai cento ai cinquecento euro, sono state assegnate agli scolari con i voti più alti in pagella tra le classi prime, seconde e terze. "Un’iniziativa che ormai é divenuta tradizione – commenta Cardinali –. Il ringraziamento più grande va all’Associazione ‘Gli amici di Andrea’ che nonostante le difficoltà continua a proporre attività tutto l’anno".

Francesco Rossetti