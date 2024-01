Borse di studio, ok ai pagamenti

Sono in pagamento le borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha notificato alle amministrazioni regionali la nota del ministero dell’Istruzione con cui viene comunicato che i beneficiari di alcune Regioni, fra cui la Regione Marche, che hanno inviato gli elenchi nei termini stabiliti, possono recarsi negli uffici postali per riscuotere la borsa di studio. Le famiglie o, se maggiorenni, gli stessi studenti beneficiari possono ritirare il proprio contributo economico in qualsiasi Ufficio postale del territorio nazionale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente "IoStudio", ma semplicemente comunicando all’operatore di dover ricevere la borsa di studio erogata dal ministero attraverso la consegna della Carta Postepay "Borsa di Studio" ed esibendo il codice fiscale e il documento di identità.