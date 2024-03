Borse di studio per chi frequenta le scuole superiori

A seguito della pubblicazione del relativo decreto regionale, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, possono presentare al proprio comune di residenza l’istanza di accesso alle borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024. Sarà ammesso al beneficio lo studente maggiorenne oppure, se minorenne, il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie residenti nel Comune di Civitanova il cui indicatore economico equivalente (Isee) in corso di validità non sia superiore a 10mila euro. Le domande vanno formulate sulla modulistica disponibile presso l’Urp al piano terra di Palazzo Sforza o scaricabile dal sito web del Comune e dovranno essere inviate entro il 31 maggio. Per info 0733.822241.