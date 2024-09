Borse di studio per manager della pesca

Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e nei settori pesca e agricoltura, l’Università politecnica delle Marche e il ministero dell’agricoltura concedono trenta borse di studio, da 8mila euro ciascuna, a chi si immatricola al corso di laurea triennale in Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti il diploma con votazione tra 80 e 100 e lode, l’immatricolazione per la prima volta nell’anno 2024/2025 al corso triennale e un Isee 2024 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio. Le domande devono essere presentate entro le 13 del 15 novembre sul sito di Univpm. Il bando è consultabile anche attraverso la rete social del Comune. Per l’assessore alla pesca Francesco Caldaroni (nella foto) "si tratta di un corso interessante per un territorio come il nostro, legato all’economia e alla cultura del mare. Si apre una nuova opportunità per i giovani e invito gli studenti a coglierla perché unica nel suo genere, per intraprendere una professione legata al comparto ittico e dell’agricoltura, approfittando di prestazioni agevolate per il diritto allo studio in base all’Isee. Servono figure sempre più specializzate per la gestione di aziende della filiera della pesca e dell’acquacoltura e avere nelle Marche questo percorso universitario significa fare un salto di qualità".