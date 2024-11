Bosco degli Elfi in piazza. Iniziative fino all’Epifania

di Lucia Gentili

Piazza della Libertà, da sabato, si accenderà con il Bosco degli Elfi di Babbo Natale. Ieri, in conferenza, è stato presentato il cartellone delle feste a Tolentino che si protrarrà fino all’Epifania dalla vicesindaco Alessia Pupo con gli assessori Diego Aloisi e Fabiano Gobbi, i consiglieri Fabio Borgiani e Fabio Montemarani e i rappresentanti di alcune delle associazioni coinvolte come Massimiliano Panunti per Ricrea, Roberta Mariani per Bimbolandia e In festa con Shally, Martina Cicconetti per la Pro Loco 2.0, Alessandro Fineschi per l’asd Crazy Sport, Carla Passacantando per i Ponti del Diavolo e Ewa Madrak per Cittadini dal mondo.

"Si accende anche a Tolentino la magia del Natale – ha esordito la vicesindaco – con un cartellone capace di attrarre persone da fuori città. Tante le sorprese per i piccoli al Bosco degli Elfi". "Ci godiamo la piazza prima dei lavori a Palazzo Sangallo e al municipio" ha aggiunto Aloisi, che tra gli appuntamenti ha citato il concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana il 21 dicembre e quello del Coro Polifonico Città di Tolentino il 22, entrambi al Vaccaj. Questo sabato, dalle 17 in piazza della Libertà, ci sarà l’accensione delle luci con l’inaugurazione del Bosco urbano con Multiradio live e la partecipazione del cast di "A Christmas Carol – Il musical".

Taglio del nastro anche per il presepe a cura di Giancarlo Cegna e Ilio Scarpacci. L’8 dicembre, invece, alle 16.30 sempre in piazza, accensione dell’Albero, mercatino delle scuole ed esibizione del coro dell’Ic Lucatelli-Don Bosco. "Ricordiamo che il sabato pomeriggio i parcheggi sono gratuiti, grazie alla collaborazione con l’Assm", ha aggiunto Gobbi. Borgiani anche quest’anno si è occupato delle luminarie: "Saranno sia in centro che in periferia, lungo le arterie principali della città. Come gli anni passati, il Comune ha affrontato in toto le spese delle luci, com’è giusto che sia, per non gravare sui commercianti". Montemarani ha evidenziato che ci sarà una mappa per visitare i vari presepi sparsi in città. Sabato 14 e domenica 15 torna il trenino con partenza e ritorno al bosco urbano. Non mancheranno le attività natalizie per bambini, il sabato in via Bonaparte e la domenica in piazza; ad esempio l’Infiorata natalizia con il sale colorato o il mercatino fatto e vissuto dai bambini, con oggetti usati o artigianali, fatti da loro stessi, per far rivivere ai più piccoli le tradizioni di una volta.

Sabato 21, in via Bonaparte, alle 17 concerto con le più belle canzoni Disney a cura dell’associazione culturale "Gli Stronati". Immancabile la Corsa dei Babbi Natale, ovvero "Tolentino Christmas Running" che però questa volta non partirà dal centro ma da piazza Togliatti, il 22 dicembre dalle 9.30 con due percorsi, da 5 chilometri per le famiglie e da 10 per i più allenati. Il 6 gennaio si chiude con il Raduno delle Befane, che arriveranno su mezzi particolari, e la discesa dalla Torre degli Orologi. Il calendario completo si trova sul sito del Comune.