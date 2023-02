Bracalente e Abrami: femminilità alla ribalta nel segno di Joyce Lussu

Alle ore 17,30 di oggi, al Politeama di Tolentino, l’unione montana Monti Azzurri, presieduta da Giampiero Feliciotti, presenta lo spettacolo dal titolo "Oltre le opportunità dispari. A 25 anni dalla morte di Joyce Lussu". Vede in scena un duo femminile di qualità con l’attrice Meri Bracalente quale voce recitante e Serena Abrami con azioni di "canto e tessuto sonoro". Un omaggio, a 25 anni dalla sua morte, a Joyce Lussu, volgendo lo sguardo alla sua profonda coscienza storica, traendo ispirazione dal nuovo libro della scrittrice Silvia Ballestra "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" (Editori Laterza). Perché Joyce Lussu? Per la sua rilevanza culturale e l’intensa attività per i diritti delle donne ma anche per la sua storia, intensamente intrecciata con la terra picena. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio e il contributo della Commissione per le pari opportunità della Regione. "C’è un doppio significato – spiega l’ideatore del soggetto teatrale Sandro Polci -. Innanzitutto ribadire il ruolo femminile e la necessità di un’attenta azione nel perseguimento delle pari opportunità di genere e quindi rendere omaggio a Joyce Lussu". Ingresso libero fino ad esaurimento posti.