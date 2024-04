Bruti Liberati presenta il suo libro

L’ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati sarà in città domani, per presentare il suo ultimo libro dal titolo "Pubblico ministero. Un protagonista controverso della giustizia". L’appuntamento è alle 15 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine degli avvocati Paolo Parisella e del presidente della Camera penale Jacopo Allegri, dialogheranno con l’autore Giorgio Fidelbo, presidente della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, Valerio Spigarelli, ex presidente dell’Unione delle Camere penali, e Giovanni Narbone, procuratore di Macerata. L’incontro sarà presieduto da Luigi Lacchè, ordinario di storia del diritto all’Università di Macerata. L’iniziativa è organizzata dal dipartimento di giurisprudenza di Unimc, dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale.