Buona musica al Premo Gargioni

Appuntamento col premio Carlo Gargioni, in programma sabato 13 al teatro “Annibal Caro“ alle 21, ospite la cantautrice Grazia Di Michele. Il premio, dedicato al pianista maceratese, è diviso in categorie: colonne sonore, musica d’autore, jazz e pop/rock e per ognuna si esibiranno i concorrenti che hanno superato le semifinali. Decreterà i vincitori una giurìa composta da Grazia Di Michele, Eleonora Bianchini, cantante jazz e docente in Conservatorio, Emilio Munda, discografico, Andrea Mei, discografico e musicista, Massimo Manzi, batterista jazz di fama mondiale, Gaetano Marinelli, cantautore e produttore, Michele Fofi, direttore del Civitanova Film Festival, Kristian Sensini, compositore. Si esibirà anche il vincitore della scorsa edizione, Emanuele Nanni. La serata è pro Ail. Presenta Daniela Gurini, ingresso gratuito.