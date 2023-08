Buonasera Marche Show, il talk itinerante tra note e solidarietà

Oggi alle 21.30, in piazza Alberico Gentili a San Ginesio fa tappa "Buonasera Marche Show", il talk itinerante della nostra regione targato Filodiffusione di Paolo Filippetti. A condurre, Maurizio Socci. In apertura, il sindaco Giuliano Ciabocco e il presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti con la direttrice generale del "Ginesio Fest" Isabella Parrucci e il responsabile di Astea Energia Andrea Migliozzi. Ci saranno momenti dedicati alla musica, con i ragazzi dell’unione concertistica "San Ginesio", la direttrice Tiziana Muzi e alcuni suoi allievi; canteranno anche Nicole Marzaroli e Anita Bartolomei (nella foto), protagoniste dei recenti "Zecchino d’oro" con l’Anisello Nunù e Custodi del mondo scritta da Simone Cristicchi. Non mancherà la solidarietà: l’Anffas Sibillini con Giuseppe Monaldi racconterà progetti e nuove idee di questa associazione che si occupa di disabilità intellettiva. Sarà annunciato il "Palio di San Ginesio" che dal 9 al 15 agosto riporterà il borgo nell’atmosfera medievale. Ingresso gratuito.