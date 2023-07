Buon'Estate a Palazzo Buonaccorsi, Ginevra Di Marco e Franco Arminio in scena

Luglio sboccia in città a Palazzo Buonaccorsi con la rassegna di arti performative Buon’Estate, in programma fino all’8. Domani alle 21 il cortile ospita Ginevra Di Marco (nella foto) e Franco Arminio con "È stato un tempo il mondo", da un verso di una canzone dei Csi, una serata per ricordare cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso poesia, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa, accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Ginevra Di Marco, un tempo voce struggente dei Csi di Giovanni Lindo Ferretti, nel suo percorso incrocia volti, suoni, memorie, si confronta con artisti italiani e internazionali incrociando Luigi Tenco, Margherita Hack, Luis Sepúlveda. Le sue canzoni si fondono nello spettacolo a Macerata con le poesie di Franco Arminio, creando un incontro di grande fascino. "Siamo vicini nello sguardo sulla vita, l’essere sensibili al silenzio, ai margini, al non clamore, alla bellezza dei paesi abbandonati, al sacro che ci sta intorno – nota Ginevra di Marco – e che la nostra vita frenetica non contempla più, visioni che invece sentiamo essere motivo e scopo, tra gli altri, della nostra musica". Originario di Bisaccia, in Irpinia d’Oriente, Arminio ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Ha guidato molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna e ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival La luna e i calanchi ad Aliano. La rassegna è un’iniziativa di Comune e Amat, con il contributo di Regione e MiC e in collaborazione con Lagrù. Informazioni alla Biglietteria dei Teatri 0733 230735, Amat 071 2072439; biglietti con il circuito vivaticket e a Palazzo Buonaccorsi dalle 20 di lunedì.