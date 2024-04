Burraco e solidarietà a Tolentino

’Burraco a Tolentino’: iniziativa all’insegna della solidarietà a cura del Rotary Club Tolentino, presieduto da Giorgio Zaganelli. L’appuntamento è per oggi al Circolo di lettura e conversazione, a palazzo Sangallo, in piazza della Libertà di Tolentino. L’inizio del torneo di burraco a coppie con scopo benefico è per le 15.30. Ricchi premi sono previsti per i vincitori e omaggi a tutti i partecipanti. Tutti possono partecipare. Il ricavato verrà devoluto per sviluppare progetti a favore delle case di riposo del territorio. Alle 19.30, dopo il torneo di burraco, ci saranno le premiazioni, mentre di seguito cena a buffet. Il torneo di beneficenza è un avvenimento importante per chi organizza, ma soprattutto per i giocatori dato che hanno l’opportunità di contribuire partecipando al gioco ad una causa umanitaria. L’evento è organizzato in collaborazione con Tolentino burraco Aps.