Bus tagliati, residenti in pressing

La protesta degli abitanti di Piediripa per la rimodulazione delle corse degli autobus e degli orari della linea 8, non si ferma ed anzi continua con costante determinazione. Dopo la raccolta di firme che in pochi giorni ha portato alla sottoscrizione da parte di 250 cittadini, è seguito un periodo di silenzio. I promotori auspicavano una risposta da parte del Comune o dell’Apm che invece non c’è stata. Così ieri mattina due rappresentanti di questo simil comitato spontaneo si sono recate di persona proprio in Comune e nella sede dell’Apm per chiedere formalmente un incontro con l’assessore comunale Laura Laviano e il sindaco Sandro Parcaroli. Vedremo se questa volta gli abitanti verranno convocati o comunque ascoltati per discutere della questione e soprattutto risolverla. Va ricordato che le lamentele sono nate dopo la decisione di ridurre drasticamente le corse della storica linea 8 del servizio pubblico locale e soprattutto tagliare fuori una delle vie più centrali della frazione come Borgo Piediripa (costringendo le persone a fare importanti tragitti a piedi per arrivare all’unica fermata rimasta a disposizione, di fronte la chiesa di San Vincenzo Maria Strambi). Qui la presenza di persone anziane è elevata e rappresentavano una grossa fetta dell’utenza, residenti con abbonamenti addirittura dal 1970. Speriamo che la problematica venga sbrigata a breve e del resto non è che ci voglia molto. Gli abitanti chiedono infatti solamente il ripristino delle precedenti modalità di fruizione, nulla più. E, aggiungiamo, potrebbe convenire economicamente al Comune e all’Apm visto che non poche persone ultimamente stanno preferendo le compagnie di trasporto extraurbane per salire o scendere dal capoluogo.

Andrea Scoppa