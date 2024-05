Caccia a Baristi e bagnini negli chalet di Civitanova

Chalet di Civitanova cerca bagnino di terra per gestione spiaggia e accoglienza clienti con almeno una stagione di esperienza; buona conoscenza inglese; minimo 18 anni (cod. off. 246032/bagnino). Un barista chalet di Civitanova, con esperienza anche minima; buona conoscenza inglese; minomo 18 anni (cod. off. 246032/bar). A Recanati si cercano figure da inserire come addetto/a assemblaggio di imballaggio apparecchiature elettriche e meccaniche. Preferibile minima esperienza nell’utilizzo di avvitatori (ma non tassativa); residente in zone limitrofe a Recanati; orario 7/12; 14/17 (cod. off. 370827). Bar/pizzeria di Morrovalle cerca banconista/cameriera per attività nel fine settimana, preferibilmente con esperienza, età 19 - 45 anni, patente b, disponibilità sabato e domenica orario 18.30- 00.30 (cod. off. 155196). Inviare curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it con cod. offerta.