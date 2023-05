"Caccia al rifiuto", l’iniziativa di Terrablu per l’ambiente

Appuntamento domani mattina, nella Pineta Volpini, con "Trashlock Holmes-Caccia al rifiuto", e cioè l’iniziativa che vedrà sul campo diversi volontari per ripulire la spiaggia e raccogliere la spazzatura che si è accumulata. L’attività è organizzata da Terrablu Odv con il patrocinio del Comune di Porto Recanati e la partecipazione di Rete Marche a Rifiuti Zero e Fridays For Future Ancona. Il ritrovo è previsto alle 10 in pineta per un momento informativo, e sarà seguito dal cleanup della zona alle 12.30. "La produzione di rifiuti sta aumentando a una velocità superiore rispetto alla nostra capacità di smaltirli – spiegano gli organizzatori –. Ne sono prova le spiagge che a ogni piovuta o mareggiata si riempiono di spazzatura. A Porto Recanati c’è un tratto di arenile, vicino alla foce del Potenza, frequentato da animali protetti, come il corriere piccolo, che conserva un aspetto semi-naturale, con i legni arrivati dal fiume e la vegetazione che ricresce. Sarà una bella mattinata all’aria aperta, in uno scenario molto gradevole". Per info: 3317838197.