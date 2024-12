Cade in casa, arrivano i pompieri

Cade dal letto e non riesce ad alzarsi, soccorso dai vigili del fuoco. Finisce all’ospedale un uomo di 62 anni, che si è sentito male l’altra notte. L’allarme è scattato intorno all’una in una abitazione che si trova nel rione musicisti, a Porto Potenza. L’uomo è caduto dal letto nella sua camera e non riusciva ad alzarsi da solo, così la moglie ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri del distaccamento di Civitanova, sono intervenuti anche i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. L’uomo, dopo un primo controllo, è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.