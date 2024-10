Cadono pezzi del controsoffitto. Chiusa una parte della biblioteca

Crollano pezzi di controsoffitto e di intonaco nella biblioteca di palazzo Ugolini, sede della Facoltà di Lettere dell’Università di Macerata. È successo ieri, verso le 15, quando fortunatamente nella biblioteca (al primo piano dell’edificio) non c’era nessuno. Il palazzo in queste settimane è interessato da lavori di restyling: ai piani superiori si stanno svuotando gli uffici, che verranno fatti ex novo. Dopo il cedimento, gli operai al lavoro si sono subito fermati, avvertiti dal personale della biblioteca di quanto accaduto.

Subito l’area è stata isolata con un nastro biancorosso, per impedire il passaggio di studenti e professori. La biblioteca universitaria è comunque rimasta aperta, anche se dopo l’incoveniente dalla portineria consigliano di "usare il piano terra". È stato interdetto l’accesso all’ascensore il cui vano è adiacente all’area ora perimetrata. Dall’Università nella serata di ieri hanno fatto sapere che i distacchi riguardano parti di "intonaco e controsoffitto ammalorati. La zona è stata immediatamente chiusa al pubblico e nei prossimi giorni anche le altre parti della biblioteca saranno chiuse per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’intero edificio, che attualmente sono in corso di svolgimento nei piani alti".