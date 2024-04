Cala il sipario sulla mostra dedicata a Mauro Evangelista

Giovedì pomeriggio si è conclusa la mostra, iniziata lunedì, "Mauro Evangelista - Visioni Illustrazioni 1991|2024" realizzata nel Centro Servizi della Bologna Children’s Book Fair (la Fiera del Libro per Ragazzi). Dedicata all’illustratore maceratese docente dell’Accademia di belle arti di Macerata, venuto a mancare per malattia esattamente tre mesi fa, la rassegna ha presentato oltre ottanta illustrazioni significative in un percorso da lui iniziato negli anni ’90, periodo dei suoi esordi, e terminato con gli ultimi schizzi del suo amato Pulcinella, personaggio in bilico fra simbologia ed esoterismo. Oltre alla rassegna di disegni, posizionata all’ingresso della Fiera, anche lo stand A/27 nella hall 30 di Ars in Fabula, scuola maceratese di illustrazione da lui creata oltre venti anni fa, è stato visitato da molti addetti ai lavori, amici, personaggi e visitatori. Tutti hanno avuto una parola di incoraggiamento e di affetto nei confronti di Michela Avi, moglie di Evangelista, che insieme con lo staff di Ars in Fabula ha accolto con commozione, oltre alla consueta professionalità, chi le raccontava qualche aneddoto, qualche disegno, qualche ricordo, progetto e pensiero di una delle personalità più interessanti dell’illustrazione per l’infanzia, italiana e non.

Paola Olmi