Cala Maretto riapre con il White Party

Rinviata di una settimana causa maltempo, sarà proposta domani la festa "White Party", affollatissimo happening che inaugurerà la stagione del Cala Maretto. Il locale sul lungomare sud, indicato da una guida del settore come miglior stabilimento balneare delle Marche, aprirà le porte alle 17 (ingresso uomo e donna 20 euro con consumazione) ma solo a chi indosserà un dress code bianco. In consolle Alessandrino, Oriano, Mattia Ascani, Gianluca J, Riccardo Cesaretti e Jacopo Lilli. La gestione dell’imprenditore Sabri Mucalla si avvale di uno staff ampio per la parte artistica, con Alberto Merli, Edoardo Ascani e Alexio Lattanzi.