Calamita brinda al bis: "C’è stata condivisione"

Mariano Calamita è stato confermato sindaco di Appignano con 1.656 voti (69,23%) battendo lo sfidante Luca Buldorini, segretario provinciale della Lega e vicepresidente della Provincia, che ha raccolto 736 voti (30,77%). "Siamo riusciti – Calamita spiega la chiave del successo – a creare un terreno condiviso in cui si è riconosciuta una parte della sinistra ambientalista e storica locale, il Pd, l’area del terzo polo e una parte di Forza Italia". Lo sfidante Buldorini punta il dito sul centrodestra disunito. "Ci sono – spiega – 300 elettori di centrodestra traditori ed ecco che la matrice della sconfitta deve essere individuata nella mancanza di unità". Calamita indica cosa ha fatto vincere la competizione elettorale. "La differenza di voti – spiega – dimostra il desiderio della comunità di essere amministrata da una Giunta che negli ultimi cinque anni ha cercato di governare in modo partecipato e inclusivo". Dall’altra parte Buldorini sottolinea che tanti temi sono ancora irrisolti. "Penso agli impianti sportivi obsoleti, all’assistenza degli anziani, ai giovani". Nei giorni del voto il confermato sindaco ha percepito segnali significativi che rendono il responso delle urne in linea con quanto poi verificatosi. "Ho percepito – dice – un sentiment positivo verso la nostra proposta costituita da contenuti e persone. Abbiamo proposto una lista con tre assessori, un consigliere con delega e persone di buonsenso e con la capacità di lavorare in gruppo".

Ecco i voti avuti dai candidati consiglieri della lista Costruiamo insieme che ha appoggiato Calamita: Stefano Montecchiarini 145, Silvia Persichini 169, Federica Arcangeli 74, Rolando Vitali 53, Lucia Santanatoglia 82, Francesco Raffaelli 68, Laura Piervittori 36, Simone Gasparini 75, Lucia Staffolani 51, Sauro Bravi 29, Paola Genevrini 41, Francesco Gagliardini 63.

Ecco i voti avuti dai candidati consiglieri della lista Tutti insieme! a sostegno di Buldorini: Felice Munafò 24, Elisa Pelagagge 34, Damiano Stura 79, Fabiola Pietrella 42, Laura Petrelli 43, Alessandro Branchesi 10, Lorenzo Francioni 11, Nicola Gagliardini 54, Sonia Accattoli 16, Sandro Solferini 15, Andrea Rossi 13, Gianfranco Bronzini in arte Dino 16. Hanno votato 2.465 cittadini (67,17%) su 3.670 elettori; schede nulle 44, bianche 29, contestate 0. Entrano in consiglio comunale per la maggioranza, Montecchiarini, Persichini, Arcangeli, Vitali, Santanatoglia, Raffaelli, Gasparini, Gagliardini. Per l’opposizione: Stura, Petrelli, Gagliardini e Buldorini.

