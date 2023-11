Cambia il regolamento per il servizio gare

La giunta di Tolentino ha approvato il nuovo regolamento per il servizio gare del Comune. "Con questo provvedimento – spiega l’amministrazione – vogliamo aggiornare il funzionamento di un servizio già esistente, non solo adeguandone le competenze al nuovo codice degli appalti, ma anche estendendole a nuovi casi di intervento, con l’obiettivo di sgravare gli uffici da procedure di affidamento sempre più complesse e garantendo nel contempo una maggiore omogeneità di azione e una maggiore garanzia di legalità in un settore, quello degli appalti pubblici, sempre più attenzionato dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac)". Il servizio si occuperà delle procedure di affidamento per le quali l’ente è qualificato secondo le disposizioni del Codice degli appalti.