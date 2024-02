Cambia la viabilità in via dei Velini

In via dei Velini a Macerata, nel tratto di strada compreso tra i civici 193 e 219 saranno effettuati dei lavori di pulizia della scarpata e di potatura degli alberi. Cambierà dunque la viabilità. Da oggi a giovedì, dalle 9 alle 18, vigerà il divieto di transito con sbarramento, eccetto veicoli delle forze dell’ordine, veicoli di soccorso in emergenza e veicoli di pubblica utilità, in via dei Velini, nel tratto compreso tra i due civici.

Nell’intersezione con via Vittime delle Foibe, ci sarà la direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli provenienti da Villa Potenza tranne per i veicoli dei residenti, delle forze dell’ordine, di soccorso in emergenza, di pubblica utilità, diretti alla sede della Polizia Stradale e di tutte le attività commerciali e artigianali che insistono fino allo sbarramento del civico 219. Nell’intersezione con via Due Fonti e Fontescodella, sulla rotatoria, ci sarà da direzione obbligatoria a destra verso Fontescodella per tutti i veicoli provenienti da piazza della Vittoria tranne per i veicoli dei residenti, delle forze dell’ordine, di soccorso in emergenza, di pubblica utilità e diretti alle attività commerciali e artigianali che insistono fino allo sbarramento del civico 193. Prevista, in via dei Velini via Panfilo, la direzione obbligatoria a destra eccetto veicoli dei residenti, delle forze dell’ordine, di soccorso in emergenza, di pubblica utilità e diretti alle attività commerciali e artigianali che insistono fino allo sbarramento del civico 193. Infine, in via dei Velini e piazzale Helvia Recina, sarà prevista la direzione obbligatoria a destra eccetto veicoli dei residenti, delle forze dell’ordine, di soccorso in emergenza, di pubblica utilità e diretti alle attività commerciali e artigianali che insistono fino allo sbarramento del civico 193.